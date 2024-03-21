CHP'deki kara para skandalında yeni görüntü patladı! Çantanın ağırlığından sürükleyerek götürdüler...

Seçimlere sayılı günler kala CHP'de yaşanan kirli para skandalı siyaset gündemine bomba gibi düşerken görüntülerde CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz ile İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş yer aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, deste deste paraları sayan isimlerin ifadelerini alındı. Soruşturma kapsamında paradan oluşan kulelerle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkarken, söz konusu görüntülerde yeni getirilen bir çantanın ağırlığından taşınamadığı ve sürükleyerek götürüldüğü görüldü.

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