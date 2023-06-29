29 Haziran 2023, Perşembe
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CHP’deki değişim kavgası büyüyor! Yılmaz Büyükerşen partisine eleştiri yağdırdı
CHP içindeki değişim tartışması büyüyor. Değişim talebinde bulunanların arasına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da katıldı. Büyükerşen, CHP içinden lider olabilecek siyasetçi yetiştirilememesini eleştirdi. Bulut ise "Eleştirilere kulak asın" dedi.