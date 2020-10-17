CHP'de yeni parti iddiaları: CHP'nin kapısına kilit vurulsun diyenler bugün partide görev yapıyor

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi adlı programa katılan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel CHP içindeki son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ile yayın öncesi konuştuğunu belirten Yiğitel, Ateş'in kendisine "CHP bu haliyle Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı. CHP'nin kapısına kilit vurulsun diyenler bugün partide görev yapıyor. Bu yüzden yeni parti kurmak gündemimizde" ifadelerini kullandığını açıkladı.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi isimli programa konuk oldu. Yayın öncesi Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş ile konuştuğunu belirten Yiğitel, CHP içindeki son durumu ve son günlerde gündeme gelen yeni parti iddialarını değerlendirdi.

ATATÜRK'ÜN PARTİSİ OLMAKTAN ÇIKTI

Yiğitel,Yılmaz Ateş ile yaptığı görüşmede Ateş'in "CHP bu haliyle Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı. CHP nefes almıyor. Ulusal meselelerde CHP milli bir noktada değil. FETÖ ile ilişkili kişiler CHP'ye danışman olarak atanıyor. Parti ilkesiz bir ittifakın içinde yer alıyor.CHP'yi bu durumdan kurtarmak istiyoruz. Amacımız CHP'yi Kılıçdaroğlu ve ekibinden kurtarmak. CHP'nin kapısına kilit vurulsun diyenler bugün partide görev yapıyor. Bu taşınabilir bir durum değil ve biz bu yüzden ilk olarak parti içinde bir kavga vereceğiz." ifadelerini kullandığını belirtti.

YENİ PARTİ GÜNDEMİMİZDE

Yiğitel, Yılmaz Ateş'in "Parti içinde verilecek kavgadan sonuç alınamaması durumunda planınız ne? sorusuna ise, " O zaman şartlar ve talep bizi yeni bir partiye iter. B seçeneği olarak yeni bir parti gündemimizde" yanıtını verdiğini belirtti.

DENİZ BAYKAL'IN KIZI YENİ PARTİ KURACAK MI?

Yılmaz Ateş'in yeni parti kurulması konusunda "Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın genel başkan olacağına dair herhangi bir netlik yok. Kendisinin desteğini almak isteriz. Birlikte uzun yıllar mücadele verdik. Ancak böyle bir ön şartımız yok. İlk olarak CHP içinde mücadele edeceğiz ama olmazsa sonrasında yeni parti kuracağız." ifadelerini kullandığını belirtti.