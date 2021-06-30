CHP'de valiye ikinci hakaret skandalı! Sahnede Seyit Torun var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki kaçak sahil tesisinin açılış töreninde bir skandala imza attı. Güvenlik tedbirleri gerekçesiyle seçim yapılan salona alınmayan CHP’li Torun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’a hakaret etti. Torun, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı’nın sözünü keserek, “Valimiz deme canım ya. Ne valisi? Vali tuzak kurmaz. Vali komplo kurmaz. Bunun hesabını mutlaka soracağız" diyerek haddini iyice aştı. Torun'un Balıkesir Valisi'ne sarfettiği bu sözler akıllara CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz’a ettiği hakaretleri getirdi. CHP'li isimlerin devlet adabına aykırı hareketleri ve hakaret dili vatandaştan sert tepki aldı.

31 Mart 2019'da CHP'den Erdek belediye başkanı seçilen Hüseyin Sarı'nın başkanlığının düşmesi sonrası, yapılan seçimde tartışma yaşandı. Balıkesir Valiliği kararı gerekçe gösterilerek seçim yapılacak salona alınmayan CHP'li Seyit Torun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı hedef aldı.

Balıkesir Erdek Belediyesi'nde Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın görevine son verilmesinin ardından yapılan seçimde, Millet İttifakı'nın adayı Burhan Karışık ile Cumhur İttifakını adayı Mehmet Ali Yağcı yarıştı. Karışık; 9 oy alarak Erdek'in yeni belediye başkanı oldu.

CHP'Lİ İSİMLERDEN SKANDAL HAREKET!

Seçimi takip etmek için Erdek'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Ahmet Akın ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ise Balıkesir Valiliği'nce güvenlik tedbirleri gerekçe gösterilerek, seçim yapılacak salona alınmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı, il başkanı ve milletvekili salona giremeyince büyük gerginlik yaşandı.

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, salona girmemeleri için hiçbir yasal engel olmadığını öne sürerek, "." dedi.

Sarı'nın sözlerine sinirlenen CHP'li Torun, "Valimiz deme canım ya. Ne valisi? Vali tuzak kurmaz. Vali komplo kurmaz. Bunun hesabını mutlaka soracağız" diyerek Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'a ağır sözler sarf etti.