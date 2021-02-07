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CHP'de tecavüz skandalları! Kaftancıoğlu'nu terleten sözler: Maltepe'deki tacizci kankandı

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Giriş: 07.02.2021 15:50
Güncelleme:07.02.2021 15:53
CHP'de patlak veren seri taciz ve tecavüz olaylarına her gün bir yenisi eklenirken, partililer sessizliğini korumaya devam ediyor. Parti içindeki tecavüz skandallarını örtbas etmeye çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı etkinliğin ardından bir vatandaşın sözleriyle zor anlar yaşadı. Parti içindeki tacizler için "Ben gösterdim dikkatli takip edin" diyen Kaftancıoğlu'na vatandaş, "12 olay yaşandı bir tanesine sesiniz çıkmadı. Maltepe'de yaşanan olayda tacizci kankanızdı" yanıtını verdi.

CHP'de patlayan taciz ve tecavüz skandalları tek tek ortaya çıkarken partililer sessizliğini korumaya devam ediyor.

Parti içindeki sapkınları koruyarak olayların üstünü örtmeye çalışan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na bir vatandaştan sert tepki geldi.

"Taciz ve tecavüz olaylarına bir tepkiniz olacak mı?" sorusuna Kaftancıoğlu, "Ben gösterdim dikkatli takip edin." diyerek cevap verdi.

Vatandaş bu cevaptan sonra Kaftancıoğlu'na, "Siz her şeyi örtbas etmekte ustasınız. 12 olay yaşandı bir tanesine sesiniz çıkmadı. Maltepe'de yaşanan olayda tacizci kankanızdı." diyerek tepkisini dile getirdi.

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