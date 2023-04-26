CHP’de taksitle maaş skandalı! Karşıyaka Belediyesi işçilerin maaşlarını 7 taksitle ödüyor

İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçi maaşlarını taksite bağladı. Öyle ki emekçilerin 1 aylık maaşları bile 7 taksitle ödendi. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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