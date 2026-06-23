CHP'de siyasi depremin fay hatları çatlıyor! Ümit Dikbayır istifa etti

Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor, siyaset kazanı adeta alev alıyor! Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın istifasıyla CHP Genel Merkezi'nde, MYK ve Parti Meclisi toplantılarından peş peşe tasfiye ve kurultay kararları çıktı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, ihraç istemlerinin havada uçuştuğu, il başkanlarının görevden alındığı ve "yeni parti" iddialarının kulisleri yangın yerine çevirdiği o kritik saatlerde yaşananları aktardı.