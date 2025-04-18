18 Nisan 2025, Cuma
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CHP’de şaibeli kurultay itirafları: Çekyatın altında 2 milyon dolar para
CHP'nin şaibeli kurultayı için para karşılığı oy kullandırma iddiasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Emir Cömert, dikkat çeken itiraflarda bulundu. Cömert, CHP lideri Özgür Özel'in daha önce seçim ofisinin yöneticisi olan Mustafa Erdoğdu'nun "Çekyatın altında delegelere dağıtılmak için 2 milyon dolar para var" itirafında bulunduğunu söyledi.