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CHP’de şaibeli kurultay itirafları: Çekyatın altında 2 milyon dolar para

CHP’de şaibeli kurultay itirafları: Çekyatın altında 2 milyon dolar para

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.04.2025 16:30
CHP'nin şaibeli kurultayı için para karşılığı oy kullandırma iddiasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Emir Cömert, dikkat çeken itiraflarda bulundu. Cömert, CHP lideri Özgür Özel'in daha önce seçim ofisinin yöneticisi olan Mustafa Erdoğdu'nun "Çekyatın altında delegelere dağıtılmak için 2 milyon dolar para var" itirafında bulunduğunu söyledi.
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CHP’de şaibeli kurultay itirafları: Çekyatın altında 2 milyon dolar para
CHP’de şaibeli kurultay itirafları
CHP’de şaibeli kurultay itirafları
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