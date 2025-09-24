24 Eylül 2025, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
CHP’de oy vermeyenler kara listede! Özgür Özel peşlerine düştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hafta sonu yapılan olağanüstü kurultayda kendisine oy vermeyen 82 delegenin peşine düştü. Öyle ki oy analizi yapılarak o isimlerin tespit edilmesi ve olağan kurultayda delege olarak gösterilmemesi planlanıyor. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması da derinleşiyor.