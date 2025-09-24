24 Eylül 2025, Çarşamba

CHP'de oy vermeyenler kara listede! Özgür Özel peşlerine düştü
CHP’de oy vermeyenler kara listede! Özgür Özel peşlerine düştü

Giriş: 24.09.2025 08:08
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hafta sonu yapılan olağanüstü kurultayda kendisine oy vermeyen 82 delegenin peşine düştü. Öyle ki oy analizi yapılarak o isimlerin tespit edilmesi ve olağan kurultayda delege olarak gösterilmemesi planlanıyor. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması da derinleşiyor.
