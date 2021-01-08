Muharrem İnce Millet İttifakı'nda kalacak mı? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Ayrılığa seviniyorlar
Son dakika haberi... Muharrem İnce, Yalova'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini topladı. Kritik toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin CHP'den istifa süreci konuşuldu. İnce'nin kararlı olduğu, CHP'den bu hafta içinde istifa edeceği öğrenildi. İnce, Ocak ayı sonuna kadar partisinin resmi başvurusunu yapmak istiyor. Diğer taraftan İYİ Parti ile CHP arasındaki anlaşmazlık Çanakkale'de tekrar ortaya çıktı. Millet İttifakı'nda neler oluyor? Muharrem İnce CHP'den ne zaman istifa edecek? İnce partisine ne zaman kuracak? CHP'den İnce'nin partisine kimler katılacak? Muharrem İnce Millet İttifakı'nda kalacak mı? CHP içinden hangi partiler çıkacak? Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Muharrem İnce, Yalova'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini topladı. Kritik toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin CHP'den istifa süreci konuşuldu. İnce'nin kararlı olduğu, CHP'den bu hafta içinde istifa edeceği öğrenildi. İnce, Ocak ayı sonuna kadar partisinin resmi başvurusunu yapmak istiyor. Diğer taraftan İYİ Parti ile CHP arasındaki anlaşmazlık Çanakkale'de tekrar ortaya çıktı. Millet İttifakı'nda neler oluyor? Muharrem İnce CHP'den ne zaman istifa edecek? İnce partisine ne zaman kuracak? CHP'den İnce'nin partisine kimler katılacak? Muharrem İnce Millet İttifakı'nda kalacak mı? CHP içinden hangi partiler çıkacak? Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
CHP'NİN İÇİNDE KALMAYACAK
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Muharrem İnce CHP'nin içinde kalmayacak, yeni bir partileşme süreci başlattı ve yeni partisini de kuracak.
TABANA OYNUYOR
CHP içinde kendini ifade etmesine izin verilmedi. Burada Muharrem İnce haklı. Partileşme süreci olağan mecrada gidiyor ve önümüzdeki günlerde Muharrem İnce yeni bir partiyle halkın karşısına çıkacak. CHP'nin içinden çok fazla bir yönetimden isim taşıyabilecek gibi görünmüyor İnce. Tabana oynuyor.
AYRILIĞA SEVİNİYORLAR
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar:
Siyaset gereği Muharrem İnce CHP'nin içerisinde kalarak bu hareketi sürdüremezdi. Bu bir siyasi hareketti partileşme yolunda devam eden bir siyasi hareketti. Öyle görülüyor ki birkaç ay içerisinde CHP'den istifa edecek.
Burada CHP'de ve CHP parti yönetimine baktığımız zaman da şunu net bir şekilde söylememiz lazım başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin partiden ayrılacak olmasına aslında seviniyordur. Çünkü hem bir taraftan kendisine rakip hem de bir taraftan bir süredir etkileşme vardı karşılıklı olarak. Muharrem İnce'nin partiden istifasına çok da üzüleceklerini düşünmüyorum.
KALACAĞINI DÜŞÜNMEK HAYALCİLİK OLUR
Bundan sonra neler olacak? Çok net. CHP kendi yoluna Muharrem İnce kendi yoluna gidecektir. Söylemlere ve son dönemdeki açıklamalara baktığımız zaman Muharrem İnce'nin bu şekilde Millet İttifakı'nın içerisinde çok da kalabileceğini düşünmüyorum. Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'nın içerisinde kalacağını düşünmek hayalcilik olur.