Muharrem İnce Millet İttifakı'nda kalacak mı? Canlı yayında çarpıcı açıklamalar: Ayrılığa seviniyorlar

AYRILIĞA SEVİNİYORLAR

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar:

Siyaset gereği Muharrem İnce CHP'nin içerisinde kalarak bu hareketi sürdüremezdi. Bu bir siyasi hareketti partileşme yolunda devam eden bir siyasi hareketti. Öyle görülüyor ki birkaç ay içerisinde CHP'den istifa edecek.

Burada CHP'de ve CHP parti yönetimine baktığımız zaman da şunu net bir şekilde söylememiz lazım başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin partiden ayrılacak olmasına aslında seviniyordur. Çünkü hem bir taraftan kendisine rakip hem de bir taraftan bir süredir etkileşme vardı karşılıklı olarak. Muharrem İnce'nin partiden istifasına çok da üzüleceklerini düşünmüyorum.