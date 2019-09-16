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16.09.2019
CHP'de Muharrem İnce krizi!
Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan eden Muharrem İnce'ye CHP yönetiminden ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan geldi. Salıcı, Muharrem İnce'nin adaylık açıklamasına tartışma yaratacak bir örnek ile cevap verdi. Ayrıca Nisan 2020'de yapılması planlanan olağan kurultay öncesi partide kılıçlar bir kez daha çekildi.
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muharrem sana yapilan bu Kadar haksizliga,sahtekarliga asagilayici yaptirimlara karsi mücadele etmezsen delikanli degilsin bu carkci kemalin sana yaptiklari yenilir icilir gibi degildir mücadelende arkanda olan seni destekleyen milyonlarca gercek atatürkcü mevcut,hadi Allah yardimcin olsun arkandayiz
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