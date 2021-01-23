CHP'de mektup krizi! Muharrem İnce'den açıklama geldi

CHP’li iki milletvekili, parti politikalarını eleştiren bir mektubu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdi. Bu mektubun ardından parti içerisinde mektup tartışması başladı. CHP eski Yalova milletvekili Muharrem İnce'den mektup krizine ilişkin açıklama geldi.

CHP'li iki milletvekili, parti politikalarını eleştiren bir mektubu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdi. Bu mektubun ardından parti içerisinde mektup tartışması başladı. CHP eski Yalova milletvekili Muharrem İnce'den mektup krizine ilişkin açıklama geldi.

CHP içindeki mektup tartışması sürüyor Partinin HDP ile yakınlaşmasından rahatsızlık duyan İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Kılıçdaroğlu'na eleştiri mektubu yazdı.

CHP liderinin mektuba tepki göstermesi üzerine parti içerisinde başlayan mektup tartışmasına CHP eski Yalova milletvekili Muharrem İnce'de katıldı.

Nevşehir'e yeni kuracağı partinin çalışmalarını için Muharrem İnce mektubun resmi bir belge olduğunu ve tarihe ışık tutacağını söyledi.

Muharrem İnce başka bir röportajında ise CHP yönetiminin yaptığı yanlışlara değindi. Muharrem İnce CHP'de "Atatürk" diyemeyen il başkanları olduğunu ve partinin Atatürk çizgisinden uzaklaştığını kaydetti.