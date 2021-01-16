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Son dakika: CHP'li vekil partisini yerden yere vurdu: Şirazeden çıktı! Oylarımız düşüyor

Son dakika haberine göre; CHP'den ayrılarak Muharrem İnce'nin partisine geçeceği iddia edilen CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, partisine çok sert sözlerle yüklendi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazdığını, ve netice beklediğini söyledi. Aksoy, partinin oylarının düştüğünü vurguladı, "CHP şirazeden çıkmıştır" diye konuştu.

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Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Son dakika: CHP'li vekil partisini yerden yere vurdu: Şirazeden çıktı! Oylarımız düşüyor

CHP'de bir süredir parti politikalarından rahatsızlıklarını dile getiren üç milletvekilinin partiden istifa ederek, partileşme hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ne katılacağı iddia edildi. Üç milletvekilinden biri olarak adı geçen CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, "CHP, son kurultaydan sonra biraz şirazeden çıktı. Genel Başkan'a bir mektup gönderdik. Onun neticelerini bekliyoruz" dedi. İstifa edeceği iddia edilen CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ise "Öyle bir düşüncem yok" ifadesini kullandı.

10 CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ İNCE'NİN PARTİSİNE Mİ GEÇECEK?
Ankara'da bir süredir Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nin partileşmesi halinde yaklaşık 10 kadar CHP milletvekilinin partiye katılacağı söylentisi gündemdeyken, bu isimlerden üçünün İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel olduğu iddia edildi.

"MEKTUP GÖNDERDİK"
İddia üzerine Aksoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazdıklarını ve partide rahatsız oldukları konuları ilettiklerini söyledi. CHP'den "istifa edeceği" iddiası konusunda ise Aksoy, şunları söyledi: "Belli bir süreci var bu işlerin. Bir mektup gönderdik. Onun neticelerini bekliyoruz. Siyasi görüş ayrılıklarını söylüyoruz. Biz şu anda CHP'deyiz, istifa etmiş değiliz. Ama gerek ittifaklar konusunda, gerek diğer konulardaki siyasi görüş ayrılığını bildirdik. 10 Aralık 2020'de Sayın Çelebi ile beraber CHP Genel Başkanı'na, MYK'ya, isteyen milletvekillerine 3 sayfalık bir mektupla görüşlerimizi bildirdik. Takip edeceğiz. Şu anda bir sürecin içindeyiz. Türk Milleti demekten imtina edenler olursa biz karşısında oluruz. Milli orduya laf söyleyenler olursa karşısında olduk. Atatürk'e Atatürk demeyenlerin karşısında olduk."

"CHP ŞİRAZEDEN ÇIKMIŞTIR"
"Kürt vatandaşlarımıza HDP üzerinden gidilmesine de karşıyız, terörle arasına mesafe koyduğunu ilan etmediğinden dolayı" ifadesini kullanan Aksoy, şöyle dedi: "Umut CHP olacak. Son düzlükte seçim ikinci tura kalacak gibi durum olunca ittifaklar gözden geçirilir. CHP'yi güçlendirmemiz lazım. CHP kendi halinde millete iyi anlatsa kendini yüzde 35-40 oy alır. Halbuki şimdi siyasi sebil gibi." İttifaklar konusunda Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na görüşlerini ilettiğini belirten Aksoy "Elimizde bir kova su var, CHP'yi görmüyoruz. Direkt karşıya bakıyoruz. İYİ Parti, çaktırmadan HDP, onları suluyoruz. Sonra kovada su kalmıyor. Seçmen bize inanmıyor."

"OYLARIMIZ DÜŞÜYOR"
Milliyet'in haberine göre; CHP'nin oyunun düştüğünü savunan Aksoy, "Sokağın dilinden anlarım. İktidara yürüsek vatandaşın bize davranışı değişir. Öyle bir hava yok. CHP, son kurultaydan sonra biraz şirazeden çıktı" diye konuştu.

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