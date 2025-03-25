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CHP’de Lütfü Savaş’a büyük tepki! Rüşvetin ses kaydı ortaya çıktı

CHP'de Lütfü Savaş'a büyük tepki! Rüşvetin ses kaydı ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.03.2025 22:39
CHP'de gerilim tırmanıyor. Kurultay krizi mahkeme taşındı. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve iki delege, CHP'nin olağanüstü kurultayının iptali için mahkemeye başvurdu. Şaibeli kurultay soruşturmasında delegeler ifade verirken, sosyal medyaya düşen bir ses kaydı krizi daha da derinleştirdi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ise ifadeye çağrıldı.
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