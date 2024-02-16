CHP’de istifa rahatsızlığı! Yönetime güvensizlik eleştirisi

CHP'de belediye başkanlarının bir bir istifa etmesi rahatsızlığa neden oldu. Eski CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, istifaların partide ciddi bir kırılma yarattığını dile getirdi. CHP yönetimine uyarılarda bulunan Levent Gök “Ankara'mızın 10 ilçesinde CHP'li olmayan adayların belirlenmesi düşündürücüdür.” sözleri ile adaylara itiraz etti.

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