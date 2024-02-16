16 Şubat 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
CHP’de istifa rahatsızlığı! Yönetime güvensizlik eleştirisi
CHP'de belediye başkanlarının bir bir istifa etmesi rahatsızlığa neden oldu. Eski CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, istifaların partide ciddi bir kırılma yarattığını dile getirdi. CHP yönetimine uyarılarda bulunan Levent Gök “Ankara'mızın 10 ilçesinde CHP'li olmayan adayların belirlenmesi düşündürücüdür.” sözleri ile adaylara itiraz etti.