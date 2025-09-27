CHP’de ihraç fırtınası! Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden kovuldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç fırtınası yaşandı. Yüksek disiplin kurulu, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi partiden ihraç etti. Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş neden ihraç edildi? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.

