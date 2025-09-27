27 Eylül 2025, Cumartesi

CHP'de ihraç fırtınası! Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden kovuldu
CHP’de ihraç fırtınası! Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden kovuldu

CHP’de ihraç fırtınası! Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş partiden kovuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 10:02
Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç fırtınası yaşandı. Yüksek disiplin kurulu, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişiyi partiden ihraç etti. Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş neden ihraç edildi? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş Ankara'dan aktardı.
