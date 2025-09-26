CHP’de güç savaşları! Özel’den İmamoğlu’na karşı hamle!

CHP, kasım ayında yapılacak 39'uncu Olağan Kurultayla, parti içi dengeleri köklü biçimde değiştirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, özellikle tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri, Parti Meclisi'nden tasfiye edeceği iddia ediliyor. Bu gelişmeler yaşanırken, İmamoğlu'da İngiliz gazetesi The Guardian'a yazdığı makalede Türkiye'yi şikayet etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN