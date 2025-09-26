CHP’de güç savaşları! Özel’den İmamoğlu’na karşı hamle!

26 Eylül 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 15:14
CHP, kasım ayında yapılacak 39'uncu Olağan Kurultayla, parti içi dengeleri köklü biçimde değiştirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, özellikle tutuklu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri, Parti Meclisi'nden tasfiye edeceği iddia ediliyor. Bu gelişmeler yaşanırken, İmamoğlu'da İngiliz gazetesi The Guardian'a yazdığı makalede Türkiye'yi şikayet etti.
