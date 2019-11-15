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15.11.2019
CHP'de deprem! Eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş ihraç edildi |Video
İzmir'de CHP'nin 5 dönem il başkanlığını yapan Kemal Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdiği için partisinden ihraç edildi. Karataş, "Özgürlük, demokrasi ve ifade özgülüğü diyen CHP yönetimi nerede" ifadeleriyle" karara tepki gösterdi.
Belediye başkanını eleştirdi diye yıllarını verdiği CHP'den ihraç edildi.
İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer, göreve gelir gelmez Konak ilçesindeki gösterişli şato evine geçti.
Eski il başkanı Kemal Karataş da, bu durumu eleştirdi.
CHP eski il başkanı Kemal Karataş,gerçekleri dile getirdiği için partisi tarafından ihraç edildi.
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