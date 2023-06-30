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CHP'de değişim tartışmaları sürüyor

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Giriş: 30.06.2023 17:50
CHP'de asıl kavga bayram sonrası yaşanacak. Genel başkanlık hesapları yapan Ekrem İmamoğlu’nun değişim manifestosunu açıklaması beklenirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise "değişim" tasfiyesi için düğmeye basacağı konuşuluyor.
CHP’de değişim tartışmaları sürüyor
CHP'de değişim tartışmaları sürüyor
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