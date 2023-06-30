30 Haziran 2023, Cuma
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CHP'de değişim tartışmaları sürüyor
CHP'de asıl kavga bayram sonrası yaşanacak. Genel başkanlık hesapları yapan Ekrem İmamoğlu’nun değişim manifestosunu açıklaması beklenirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise "değişim" tasfiyesi için düğmeye basacağı konuşuluyor.