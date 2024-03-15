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CHP'de büyük tasfiye hazırlığı | Kılıçdaroğlu destekçileri ve Genel Merkez arasında büyük kavga

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 09:55
CHP’de 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kazanlar kaynıyor. CHP'de eski Genel Başkan Kemal kılıçdaroğlu destekçileri olağanüstü kurultaya, Genel Merkez ise tasfiyeye hazırlanıyor. Ankara’dan sıcak detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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