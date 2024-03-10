CHP'de “Burcu Köksal” krizi büyüyor! CHP'li Abdullah Atik'den Genel Merkez’e gözdağı: ‘Seviyesiz kadın ihraç edilsin’

CHP Afyon adayı Burcu Köksal'ın belediyenin kapısının DEM Partililere kapalı olduğunu ifade ederken bu sözler CHP ile PKK'nın partisi arasındaki ilişkilerde kriz çıkardı. İmamoğlu ise Özgür Özel'e Köksal'ın partiden ihraç edilmesini yönelik çağrıda bulunurken Diyarbakır’dan Genel Merkez’e ültimatom geldi. CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, Burcu Köksal’a ‘seviyesiz kadın’ ifadelerini kullanarak ateş püskürdü. Atik, Köksal’ın partiden ihraç edilmesini isteyerek, "Bu seviyesiz kadının bizim partimizden özür dilemesi lazım, Kürt halkında özür dilemesi lazım, DEM Parti’den özür dilemesi lazım. Çünkü bizim partimiz demokrasinin, özgürlüklerin, insan hakların olduğu partidir. Böyle bir insana kucak açmak bu partide barındırtmak partimizi yaralar, halkımız yaralar. Halkın içine çıkamıyoruz. Herkes bizden hesap soruyor" ifadelerine yer verdi.

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