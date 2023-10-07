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CHP'de bomba kulis! Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı adaylığından çekiliyor mu? Gözler yarında...

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Giriş: 07.10.2023 11:06
CHP'de yarın gerçekleşecek İstanbul İl Kongresi'nde genel merkezcilerin mi yoksa değişimcilerin mi kazanacağı merak edilirken CHP yandaşı Sözcü TV'de flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Ekrem İmamoğlu yarınki kongrenin sonucuna göre CHP İBB Başkan adaylığından çekilebilir. İşte detaylar... .
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