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CHP’de belediye başkanları toplandı! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ifşa sonrası yüzleşti

A Haber
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Giriş: 23.07.2023 08:43
CHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Ankara'da toplandı. Genel seçim sonuçları ve önümüzdeki yerel seçimlerde izlenecek yolun değerlendirildiği toplantıda, gözler CHP'li bazı isimlerle "zoom" üzerinden yaptığı gizli görüşme deşifre olan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerindeydi. İki isim o gizli görüşmenin ardından ilk kez yüz yüze geldi.
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