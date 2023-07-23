23 Temmuz 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP’de belediye başkanları toplandı! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ifşa sonrası yüzleşti
CHP'li belediye başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında Ankara'da toplandı. Genel seçim sonuçları ve önümüzdeki yerel seçimlerde izlenecek yolun değerlendirildiği toplantıda, gözler CHP'li bazı isimlerle "zoom" üzerinden yaptığı gizli görüşme deşifre olan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerindeydi. İki isim o gizli görüşmenin ardından ilk kez yüz yüze geldi.