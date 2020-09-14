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CHP'de "Atatürk" krizi büyüyor!

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Giriş: 14.09.2020 12:47
Güncelleme:14.09.2020 12:57
Son dakika haberi... CHP’de Atatürk tartışması devam ediyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’lileri kızdırıyor. "Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu'na bunun üzerine eleştiriler gelmeye başladı. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... CHP'de Atatürk tartışması devam ediyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'lileri kızdırıyor. "Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu'na bunun üzerine eleştiriler gelmeye başladı. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

CHPde Atatürk tartışması büyüyor: Canan Kaftancıoğlu ihraç edilir mi? Kılıçdaroğlu konuşmayın talimatı verdi mi? CHP'DE ATATÜRK TARTIŞMASI BÜYÜYOR: CANAN KAFTANCIOĞLU İHRAÇ EDİLİR Mİ? KILIÇDAROĞLU 'KONUŞMAYIN' TALİMATI VERDİ Mİ?

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