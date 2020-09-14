CHP'de "Atatürk" krizi büyüyor!

Son dakika haberi... CHP’de Atatürk tartışması devam ediyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP’lileri kızdırıyor. "Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu'na bunun üzerine eleştiriler gelmeye başladı. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... CHP'de Atatürk tartışması devam ediyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'lileri kızdırıyor. "Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" ifadelerini kullanan Kaftancıoğlu'na bunun üzerine eleştiriler gelmeye başladı. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.