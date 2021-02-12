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CHP'de art arda istifalar! Eski gençlik kolları başkanı Fatih Pala da CHP ile yollarını ayırdı

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Giriş: 12.02.2021 16:57
Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. Partinin eski gençlik kolları genel başkanı Fatih Pala da ''aşağılık FETÖ ile uzaktan yakından alakası olanlar, bölücü terör örgütüne en ufak sempatisi olanlar dostum olamaz.''diyerek CHP ile yollarını ayırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. Partinin eski gençlik kolları genel başkanı Fatih Pala da ''aşağılık FETÖ ile uzaktan yakından alakası olanlar, bölücü terör örgütüne en ufak sempatisi olanlar dostum olamaz.''diyerek CHP ile yollarını ayırdı.

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