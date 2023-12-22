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CHP’de aday seçimi kriz çıkardı | İYİ Parti istifaların pençesinde! Cumhur İttifakı tam gaz çalışıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 11:19
CHP’de belediye başkanlarına karar veren isim olarak öne çıkan Ekrem İmamoğlu’na karşı rahatsızlık yükseliyor. Genel Başkan Özgür Özel’in geri planda kalması eleştirilere yol açıyor. İYİ Parti’de ise istifaların ardı arkası kesilmiyor. Meral Akşener partisine “operasyon yapıldığını” iddia ediyor. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yerel seçim çalışmalarına dair açıklama yaptı. Ömer Çelik, "Aday belirleme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı" ifadelerini kullandı. Siyasetin sıcak gündemini A Haber canlı yayınında Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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