CHP’de 2023 nasıl geçti? | ÖZEL DOSYA

2023 yılı Cumhuriyet Halk Partisi için hezimet yılı oldu. Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu seçim ile birlikte genel başkanlık koltuğunu da kaybetti. Ekrem İmamoğlu'nun desteğini alan Özgür Özel, yeni genel başkan seçildi. Bir de üzücü bir gelişme yaşandı. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal hayatını kaybetti.

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