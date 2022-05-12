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CHP yandaşı Özlem Gürses: Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu İBB bütçesinden yapıldı

A Haber
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Giriş: 12.05.2022 09:06
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turu ve bu gezi sırasında yaşananlara dair tartışmalar alevlenirken yeni detaylar gelmeye de davam ediyor. Söz konusu gezinin İBB'nin kasasından mı yoksa İmamoğlu'nun kendi cebinden mi karşılandığı merak konusuyken İBB, İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde hiçbir kamu kaynağının kullanılmadığını açıkladı. Bu açıklamanın akabinde CHP yandaşı Özlem Gürses'ten İBB'yi yalanlar nitelikte dikkat çeken bir itiraf geldi. Gürses, İmamoğlu'nun kendisine gezinin bütün masraflarının belediye bütçesinden karşılandığını söylediğini ifade etti.
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