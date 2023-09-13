CHP yandaşı Fatih Portakal'dan İYİ Parti ve Meral Akşener'in yerel seçim kararına zehir zemberek sözler: 2 gün sonra CHP'ye yanaşacak

CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlere aylar kala başlayan ittifak kavgası sürerken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin yerel seçimlerde 81 ilde de kendi adayıyla seçime gireceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından CHP yandaşı Fatih Portakal, Sözcü TV'deki programında İYİ Parti'nin blöf yaptığını belirterek "Siz rahat olun Meral Akşener 2 gün sonra yanaşmaya başlayacak. Matematik ortada" dedi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen seçimler sonrasında büyük bir hezimete uğrayan muhalefet partilerinde dağılma süreci devam ediyor. İYİ Parti'den CHP'ye yerel seçim restleri ise peş peşe geliyor.

İYİ PARTİ'DEN YEREL SEÇİM KARARI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bugün partisinin yerel seçim kararını açıkladı. Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" dedi. Zorlu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş mesajı da verdi.

"81 İLDE KENDİ ADAYIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ"

Kürşad Zorlu, "31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Türkiye genelinde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının teşkilatlarımızın görüşlerinin yanı sıra her seçim çevresinde aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiş olup, sürecin yönetiminde parti başkanlık divanımız yetkilendirilmiştir." dedi.

'İstanbul ve Ankara için de aynı karar geçerli mi' şeklindeki soruya Kürşad Zorlu, "Bu metin çok açık. Bahsettiğiniz tüm kişi ve tartışmalardan azade biçimde metni olduğu gibi okuduğumuzda her şey çok net." ifadeleri ile aynı kararın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için de geçerli olduğunun mesajını verdi.

"BİZ HER YERDE AYRI GİRECEĞİZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 3 büyükşehirde kendi adaylarını çıkartacaklarını açıklamıştı. Meral Akşener, "Biz her yerde ayrı gireceğiz. Ankara dahil. İmamoğlu ve Yavaş'ın kaybetmesini göze alıyoruz. Belki bizimki seçilecek. Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık" açıklamasını yapmıştı.

PORTAKAL'DAN AKŞENER'E ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER!

Öte yandan CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal'dan Meral Akşener ve İYİ Parti ile ilgili zehir zemberek sözler geldi. Portakal, Meral Akşener'in blöf yaptığını söyledi ve "2 gün sonra CHP'ye yanaşacağını" iddia etti.

"SİZ RAHAT OLUN! 2 GÜN SONRA YANAŞACAK"

Portakal "Siz rahat olun! Meral Akşener 2 gün sonra yanaşmaya başlayacak. Şimdi pazarlık gücüm var diyor. Blöf yapıyor." dedi. Portakal ayrıca "İttifaksız kazanmaları mümkün değil, matematik ortada." diye ekledi.