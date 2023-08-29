29 Ağustos 2023, Salı
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CHP yandaşı Enver Aysever'den 'pes' dedirten 'sokak köpeği' açıklaması! AK Parti'yi hedef almak isterken rezil oldu
Pek çok ilde başıboş köpekler, vatandaşların büyük sorunu haline gelirken CHP yandaşı Enver Aysever, ilginç bir açıklamada bulundu. Aysever, 'AK Partili belediyelerin gece yarısı hayvanları başka bölgelerden doldurup Kadıköy’e saldığını' iddia etti.