CHP yandaşı Enver Aysever: 15 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu yargıya talimat verecek ve hapisten çıkacaklar

Türkiye adım adım seçimlere doğru yol alırken Kemal Kılıçdaroğlu sürekli olarak yargı bağımsızlığı vaadinde bulunsa da "Demirtaş ve Kavala'yı hapisten çıkaracağız" vaadiyle yargıya müdahale edeceklerini ima etti. CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever de yaptığı açıklamada 15 Mayıs sabahı Kılıçdaroğlu'nun yargıya talimat vereceğini ve Gezi davası tutuklularının serbest bırakılacağını ifade etti. Aysever ayrıca "Kemal Bey geldiğinde bütün mahkemeler yusuf yusuf olacaklar." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...