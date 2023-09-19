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CHP ve İYİ Parti arasındaki kirli yerel seçim pazarlığı! Kemal Kılıçdaroğlu: İttifak için kimseye kapıyı kapatmadık...

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Giriş: 19.09.2023 05:11
Mayıs seçimlerinde yaşanan hezimetin ardından yerel seçimlere giderayak CHP ve İYİ Parti arasındaki kirli pazarlık devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu yeni seçilen ilçe başkanlarının yerel seçime ilişkin ittifakı sorusuna, "İttifak için kimseye kapıyı kapatmadık, bizimle ittifak yapmak isteyenler şartlarımız dahilinde gelip bizimle görüşebilirler" dediği ortaya çıktı.
İttifak için kimseye kapıyı kapatmadık...
"İttifak için kimseye kapıyı kapatmadık..."
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