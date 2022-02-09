09 Şubat 2022, Çarşamba
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CHP troll hesapları mı fonluyor? CHP’de yalan sistemi nasıl işliyor?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan kendisine yönelik trol hesapların hakaret ettiğini savunmuştu. Ancak CHP Genel Merkezi’nin 13. Katında tam da bu faaliyetleri yürütmeye yönelik ekip oluşturulduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili gerçekleri Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran önemli bilgiler paylaştı.