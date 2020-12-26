CHP tacize organize karartma mı? Olaylar örtbas mı ediliyor? Uzmanlar A Haber’de yorumladı

Siyasetin gündemi oldukça yoğun… CHP’de taciz skandallarının üzeri örtülmeye çalışılıyor. İddiaların hedefindeki CHP Konya İl Başkanı görevinin başına döndü. CHP tacize organize karartma mı? Olaylar örtbas mı ediliyor? Gelişmeleri Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş yorumladı.

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'n açıklamaları:

"CHP'de bir milletvekiline şantaj yapılıyor. Faik Öztrak 'Böyle olayların muhatabı olmasına üzgünüz' diyor. Sanki arkadşlarına kumpas mesajı veriyor. Ama olayın detayına baktığınız zaman parti içi çekişmeler ortaya çıkıyor.

Yani trajikomik bir durum yaşanıyor. Ayrıntılar bütünü anlatır. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman bu partide nasıl siyaset yapıldığı, insanların birbirlerini ne karşısında koruyup kolladığı gibi genel fotoğrafı görüyoruz.

CHP Kağıthane üyesi olan bir şahıs dün gece eski sevgilisinin evini basmış. Kadın şikayetçi oluyor. Olay ortaya çıkınca şahsı hemen apar topar partiden atmışlar. Artık CHP'de günlük vaka çıkmaya başladı. Bölye bir durum söz konusu CHP içerisinde.

Bunda CHP Genel Merkezi'nin sorumlu tutulmasını doğru bulmuyorum. Alt kısımda bunlar oluyorsa Genel Merkez ne yapacak? Yapılması gereken bu işin sorumlularının partiden ihraç edilmesi gerekir. Ama bu da yapılmıyor. Konya'daki sorumlu kişi görevine devam ediyor. Parti içerinde bu durum can sıkıcı bir boyuta ulaşmış durumda.

Yaşananlar karşısında gündemi değiştirmek için mücadele ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu her hafta bir kesimi hedef alarak konuşuyor. En son işte uyuşturucu ve organ kaçakçılığı çıkışı. Hepsi gündemi değiştirmek için atılan adımlar."

Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş'ın açıklamaları:

"CHP linç kültürünü birebir uygulayan böyle fırsat buldukça onu aylarca tekrarlayan sürekli olarak olayın üzerine giden bir parti ve zihniyet. Fakat bu linç kültüründe enteresan bir yanılgı var yani. Zihinsel alt yapılarında modern adamın böyle işlerle meşgul olmayacağı algısı var.

Bu kadar başlarını suçlayan bu kadar başlarını linç etmeye çalışan bir grup geriye dönüp kendine bakma fırsatı olmamıştır. Artık vaka sayıları bile sayılamıyor. Muhafazakar kesim ve AK Partililer ölçülü bir şekilde gündeme bu olayı getiriyor.

Ensar Vakfı hadisesi yaşandı. Aylarca yüzlerce aktör tarafından bu gündeme getirildi ve halen bu devam ediyor. Bu olayı kendi mevzularını savunurken bile kullanıyorlar.

Bu linç kültürünün ne tarafa savrulacağı ya da kimleri alıp götüreceği belli olmaz. Millet İttifakı siyaseten sıkıştı. Dolayısıyla kendi gündemlerinde fazla konu yoktur. Zaten siyaset üretemiyorlar ve Türkiye'nin geleceği ile ilgili çok bir şey söyleyemiyorlar.

Millet İttifakı minik tartışmalarla var olmaya çalışırken ve bu belalarla uğraşırken AK Parti'nin yağmur gibi yaptığı hizmetlerde kayboluyor. AK Parti'nin kendini topluma ifade edecek kanalları genişletmesi gerekiyor."