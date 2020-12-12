Kuaförde taciz skandalı! Küçük çocuk ailesine anlatınca ortaya çıktı

İstanbul'da saçlarını kestirmek için kuaföre giden 15 yaşındaki erkek çocuğu berber tarafından tacize maruz kaldı. Olay geçtiğimiz aylarda Fatih'te meydana geldi. A.T., isimli çocuk pandemi nedeniyle açık bulduğu bir kuaföre girip saçlarını kestirmek istedi. Berber talebini kabul ettiği küçük çocuğa birde cilt bakımı yapmayı önerdi.