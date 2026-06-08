Başkan Erdoğan Rodriguez'i kabul etti: Görüşmenin detayları A Haber'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez’i Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ağırlayarak dünya diplomasisinin kalbinin attığı İstanbul’da çok kritik bir görüşmeye imza attı. Stratejik ortaklığın ve ekonomik iş birliklerinin en ince ayrıntısına kadar masaya yatırıldığı dev zirvede, iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşıyacak somut adımlar planlanırken; enerji, madencilik ve yeni finansal modeller konusunda tarihi kararların sinyalleri verildi.