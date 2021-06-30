CHP neden yalan siyasetine sarıldı? İşte planlı yalanların nedeni!

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, CHP’nin yalan siyaseti üstüne inşa ettiği toplum mühendisliğini değerlendirdi. Güvenç, Faik Öztrak’ın ‘Katarlı öğrenciler’ yalanından örnekle, CHP’nin kirli planını bir bir anlattı.

CHP'nin yalan siyaseti üstüne inşa ettiği model son zamanlarda çığırından çıkarak bambaşka bir boyuta geçti. Üstünde oldukları her satıh ve mecradan yalanlarını topluma enjekte eden CHP kurmayları, planlı bir toplum mühendisliğine girişiyor.

CHP'nin soyunduğu yalan siyaseti, toplumun her kesimine hitap edebilecek şekilde dizayn ediliyor. Bazen öğrenciler hedef alınıyor, bazen çiftçiler.

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi'nin bugünkü konusu CHP'nin giriştiği yalan siyasetinin psikanalizini ve metodolojisini değerlendirmek oldu. Program konuğu Meclis İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Öztrak'ın Katarlı öğrenciler yalanı üstünden CHP'nin ana maksadını değerlendirdi.

Meclis Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç şu ifadeleri kullandı:

Faik Öztrak müsteşarlık yapmış, bu ülke ekonomisine yön vermiş bir adam olmasına rağmen sanki dünyadan hiç haberi yokmuş gibi 'sınavlar zordu, bizim insanlarımızın girmesini engelleyip Katarlıları dolduracaklar' diyor. Faik Öztrak gibi bir adam bu işin gerçeğini bilir, bilmeme şansı yok. Öztrak'ın toplam tıp öğrencisi 30 olan Katar'ın bizim tıp öğrencilerimizi rahatsız etmeyeceğini, kontenjanlarını doldurmayacağını bilmeme ihtimali yok. Ama Öztrak'a diyorlar ki; 'Maraş'ta, Pazarcık'ta, Adana'da çocuklar bu sınavdan rahatsız, siz eğer bir de buna Katar süsü eklerseniz, bu çocukların beyninde yer eder ve bunları Tayyip Erdoğan'a karşı soğutursunuz. Hükümete karşı bir manipülasyon yaparsınız.' Faik Öztrak bu dediğimi dillendiriyor, bu ahlaki ve mantıklı değil.

''BİR DAHAKİ SEÇİM SEÇMEN BUNU YUTMAYACAKTIR''

Bir söz var; yalanlarınızla bir kesimi sürekli inandırabilirsiniz, yalanlarınızla herkesi bir kere inandırabilirsiniz ama yalanlarınızla herkesi her zaman inandıramazsınız. Siz yalanlarınızla İstanbul seçimini almış olabilirsiniz ama bir dahaki seçim bu seçmen bunu yutmayacaktır.

''HEDEFLEDİKLERİ KİTLELERİ AYDINLATMALIYIZ''

Hepimizin ısrarla bu saçmalıklara cevap vermeye gerek yok demeden, Öztrak gibilerin hedef aldığı ve inandırmaya çalıştığı kitleye yönelik paylaşım yapmalı ve gerçeği göstermeliyiz. Bunlar kesinlikle bir merkezden yönetilen planlı, programlı bir yalan siyaseti.