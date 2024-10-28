CHP milletvekilleri 1-3 Kasım'da Antalya'da kamp yapacak! Hesaplaşmalar kampa taşınacak

CHP milletvekilleri 1-3 Kasım'da Antalya'da kamp yapacak. CHP içindeki hesaplaşmalar, kampa taşınacak. Kampta Genel Başkan Özgür Özel yönetimi, Tüzük Kurultayı sonrasında ilk kez muhalefet karşısında hesap verecek. Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışına karşın yaptığı 'el yükseltme' sözüne yönelik eleştiriler ana gündem olacak. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş ayrıntıları aktardı.

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