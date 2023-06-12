12 Haziran 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan şehit cenazesinde provokasyon
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 36 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze törenine katılan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın törende siyaset yapmaya çalışması şehit ailesinin tepkisini çekerken kısa süreli gerginlik yaşandı. İşte detaylar...