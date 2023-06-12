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CHP milletvekili Hasan Ufuk Çakır'dan şehit cenazesinde provokasyon

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Giriş: 12.06.2023 22:23
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 36 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze törenine katılan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın törende siyaset yapmaya çalışması şehit ailesinin tepkisini çekerken kısa süreli gerginlik yaşandı. İşte detaylar...
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