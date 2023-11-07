CHP lideri Özgür Özel'e 9 kişilik darbe! PM seçimlerinde liste delindi

CHP'de hafta sonu gerçekleştirilen kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık koltuk macerası sona ererken, yeni Genel Başkan Özgür Özel seçildi. CHP'de gece başlayıp öğle saatlerine kadar süren PM ve YDK seçimleri, partide yeni bir muhalif oluşum doğurdu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e karşı oluşturulan gruptan 8 isim PM'ye girerek, değişimcilerin listesini deldi.