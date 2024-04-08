CHP lideri Özgür Özel Başkan Erdoğan'a ne söyleyecek? CHP'li başkanları uyardı: Kimsenin gözünün yaşına bakmam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçildikten 153 gün, yerel seçimden de 8 gün sonra Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, Ramazan Bayramı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacağını belirtirken, "Kendisinden randevusu isteyeceğim... Nereye randevu verirse orada görüşeceğim." dedi. Özel ayrıca yeni dönemde nasıl bir yol izleyeceğini de açıklarken, parti başkanlarını uyararak "Kimsenin gözünün yaşına bakmam" ifadelerini kullandı. İşte detaylar....

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