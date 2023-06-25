25 Haziran 2023, Pazar
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yeni hamle! Onlar da değişim istiyor
28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimden yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifayı bir kez bile düşünmedi. 'Değişim' mesajlarına kulak tıkayan Kılıçdaroğlu'na karşı oluşturulan CHP İlke ve Demokrasi Hareketi, yenilgiyi değerlendirdi. CHP'de değişimin gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.