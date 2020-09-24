CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş’ı yine savundu! Övgüler dizdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü propagandası yapmak suçundan hüküm giyen ve pek çok dosyadan yargılanan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın masum olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş bütün bu iddianameleri şeref madalyası olarak taşıyacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü propagandası yapmak suçundan hüküm giyen ve pek çok dosyadan yargılanan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın masum olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş bütün bu iddianameleri şeref madalyası olarak taşıyacaktır" dedi.