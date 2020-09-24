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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş’ı yine savundu! Övgüler dizdi

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Giriş: 24.09.2020 14:12
Güncelleme:24.09.2020 14:12
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü propagandası yapmak suçundan hüküm giyen ve pek çok dosyadan yargılanan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın masum olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş bütün bu iddianameleri şeref madalyası olarak taşıyacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü propagandası yapmak suçundan hüküm giyen ve pek çok dosyadan yargılanan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın masum olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş bütün bu iddianameleri şeref madalyası olarak taşıyacaktır" dedi.

Son dakika: Siyasette “Şeref madalyası” tartışması! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun Selahattin Demirtaş açıklamalarına A Haberde sert tepki: Şerefsizlerin göğsünde şeref madalyası olmaz SON DAKİKA: SİYASETTE “ŞEREF MADALYASI” TARTIŞMASI! CHP LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SELAHATTİN DEMİRTAŞ AÇIKLAMALARINA A HABER'DE SERT TEPKİ: ŞEREFSİZLERİN GÖĞSÜNDE ŞEREF MADALYASI OLMAZ

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