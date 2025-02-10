CHP kurultayına "paralı oy" soruşturması! Bülent Erandaç: Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş yangını sürüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 2023 yılında yapılan kurultayı hakkında soruşturma başlattı. Şaibe iddialarıyla gündeme gelen ve para karşılığında oy kullandırıldığı iddia edilen kurultayla ilgili eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gazeteci Bülent Erandaç A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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