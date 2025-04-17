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CHP kurultay davası 26 Mayıs’a ertelendi!

CHP kurultay davası 26 Mayıs'a ertelendi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.04.2025 20:00
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, tarafların iddiaları mahkemeye taşındı. Kurultayda usulsüzlük ve para karşılığı oy kullanıldığı öne sürülürken, dava 26 Mayıs’a ertelendi. CHP’li Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı, 21'inci olağanüstü kurultayın iptali istemiyle de dava açacaklarını dile getirdi.
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CHP kurultay davası 26 Mayıs’a ertelendi!
CHP kurultay davası 26 Mayıs’a ertelendi!
CHP kurultay davası 26 Mayıs'a ertelendi!
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