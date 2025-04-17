17 Nisan 2025, Perşembe
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CHP kurultay davası 26 Mayıs'a ertelendi!
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, tarafların iddiaları mahkemeye taşındı. Kurultayda usulsüzlük ve para karşılığı oy kullanıldığı öne sürülürken, dava 26 Mayıs’a ertelendi. CHP’li Hatay Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın avukatı, 21'inci olağanüstü kurultayın iptali istemiyle de dava açacaklarını dile getirdi.