26 Eylül 2023, Salı
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CHP-İYİ Parti arasında İzmir kavgası! Tunç Soyer’den Ümit Özlale’ye gönderme: Kazanma ihtimali çok zayıf
Seçimlerde alınan yenilginin ardından CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan yerel seçim restleşmesi sürüyor. İzmir'de adayını ilan ederek kendi logosu ile seçimlere gireceğini açıklayan İYİ Parti'ye CHP kanadından yanıt geldi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale'yi "Kazanma ihtimali çok zayıf bir aday" olarak tanımladı ve adaylıktan çekilebileceğini öne sürdü.