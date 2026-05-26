Bayramda hava nasıl olacak? Meteorolojiden il il kritik uyarı

Kurban Bayramı’na sayılı saatler kala meteorolojiden kritik uyarılar peş peşe geldi. Arife günü Doğu Karadeniz’de etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar sel ve su baskını riskini beraberinde getirirken, bayramın ilk günü yurdun büyük bölümünde güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak. Ancak bayramın ikinci gününden itibaren kuzeyden gelecek soğuk cephe ile sıcaklıklar düşecek ve yağışlı hava geri dönecek. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, il il hava durumunu ve bayram boyunca beklenen meteorolojik olayları A Haber canlı yayınında değerlendirdi.