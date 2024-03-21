21 Mart 2024, Perşembe
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den canlı yayında 'emanetçi başkan' itirafı! Fondaş Sözcü TV'de Zeyrek ile birbirlerine girdiler: Gelin CHP Genel Başkanı ben olayım...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş Sözcü TV'de katıldığı programda Deniz Zeyrek ile birbirine girdi. Özel'i canlı yayında zehir zemberek sözlerle yerden yere vuran Zeyrek "O zaman gelin ben CHP Genel Başkanı olayım siz vatandaş olun" dedi. Sorular karşısında far görmüş tavşan gibi kalan Özgür Özel,"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız" sorusuna yönelik, "50+1'i benle alıyor olsak benle alalım. Eğer partinin Genel Başkanı 50+1'i almıyorsa 50+1 alacak adayı bulacak." ifadelerini kullanarak "emanetçi başkan" olduğunu itiraf etti.