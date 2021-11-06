CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyükelçilere skandal mektup: Kanal İstanbul projesini desteklemeyin

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin ufkunu bambaşka bir boyuta taşıyacak olan Kanal İstanbul projesine duyduğu kin bitmiyor. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de yer alan bütün büyükelçiliklere 'Kanal İstanbul' konulu bir mektup gönderdiğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul'un iklim krizine yol açacağını öne sürdüğü mektubunda, yabancı yatırımcılara büyükelçiler aracılığıyla, "Projeyi desteklemeyin" dedi. İşte detaylar...

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