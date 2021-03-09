CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın Gara katliamında HDP ile aynı yolda

Terör örgütü PKK'nın Gara katliamında hükümeti suçlayan HDP'ye en büyük destek CHP'den gelmişti. PKK'nın sözcülüğünü yapan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da HDP ağzıyla açıklama yaptı. CHP'li Kılıçdaroğlu, "Demirtaş ve Sancar'ın açıklaması değerlidir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Gara katliamında hükümeti suçlayan HDP'ye en büyük destek CHP'den gelmişti. PKK'nın sözcülüğünü yapan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da HDP ağzıyla açıklama yaptı. CHP'li Kılıçdaroğlu, "Demirtaş ve Sancar'ın açıklaması değerlidir" dedi.