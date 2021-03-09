09 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın Gara katliamında HDP ile aynı yolda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın Gara katliamında HDP ile aynı yolda

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2021 09:20
Güncelleme:09.03.2021 09:22
Terör örgütü PKK'nın Gara katliamında hükümeti suçlayan HDP'ye en büyük destek CHP'den gelmişti. PKK'nın sözcülüğünü yapan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da HDP ağzıyla açıklama yaptı. CHP'li Kılıçdaroğlu, "Demirtaş ve Sancar'ın açıklaması değerlidir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın Gara katliamında hükümeti suçlayan HDP'ye en büyük destek CHP'den gelmişti. PKK'nın sözcülüğünü yapan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da HDP ağzıyla açıklama yaptı. CHP'li Kılıçdaroğlu, "Demirtaş ve Sancar'ın açıklaması değerlidir" dedi.

CHP Gara katliamında HDP ile aynı yolda CHP GARA KATLİAMINDA HDP İLE AYNI YOLDA
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK kuryelerine operasyon
PKK kuryelerine operasyon
Kılıçdaroğlu HDP ile aynı yolda
Kılıçdaroğlu HDP ile aynı yolda
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon!
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
FETÖ'cü Kaval Türk gazetecileri tehdit etti
FETÖ'cü Kaval Türk gazetecileri tehdit etti
İYİ Parti'den 'Doğru Mu?' platformunu kötüleme çabası
İYİ Parti'den 'Doğru Mu?' platformunu kötüleme çabası
letişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye tokat gibi cevap
letişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İYİ Parti'ye tokat gibi cevap
Okullar ne zamana kadar açık olacak?
Okullar ne zamana kadar açık olacak?
Bakanlık koronavirüs tablosunu açıkladı
Bakanlık koronavirüs tablosunu açıkladı
Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı
İmamoğlu diyet borcu ödemeye devam ediyor!
"İmamoğlu diyet borcu ödemeye devam ediyor!"
Metiner'den Meral Akşener'e zor soru!
Metiner'den Meral Akşener'e zor soru!
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ